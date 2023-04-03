Леонид Слуцкий назвал причины успеха «Локомотива» при Михаиле Галактионове

Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал хорошую форму московского «Локомотива». Железнодорожники побеждают в Российской Премьер-Лиге четыре матча подряд.

«Команда стала стабильнее, нет слабых мест ни в стартовом составе, ни на скамейке запасных. Когда у тебя Антон Миранчук выходит со скамейки и не первым номером, это говорит о том, что она очень длинная, и даже когда вылетают два основных центральных защитника, это легко трансформируется и закрывается другими игроками. Это очень важный момент.

Все новички встроены, имею в виду не только Артёма Дзюбу, но и Максима Глушенкова, Сергея Пиняева. Это тоже играет свою роль», — рассказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.