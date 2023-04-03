Андрей Червиченко: Юран — это не панацея от всех бед. «Пари НН» не избежит стыков

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о грядущем назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».
«Как-то это попахивает волшебством. Если бы Юран мог решать любую задачу, то вряд ли бы он был без команды полгода и возглавлял команду из нижней части таблицы. Юран — это не панацея от всех бед.
Я допускаю, что он вполне лучше того тренера, который сейчас в «Пари НН». Последнее место службы Юрана в «Химках» показательно, что с ним за четыре матча они набрали больше очков, чем за все последующие туры без него.
Мне представляется, что «Пари НН» не избежит стыков. «Крылья» будут посильнее и отскочат из этой ситуации. Про «Локомотив» говорить нечего, «Урал» тоже опытный боец. Думаю, «Факел» и «Пари НН» будут играть переходные матчи, а «Химки» с «Торпедо» улетят в Первую лигу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 апреля 2023
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