Сергей Юран 3 апреля будет назначен главным тренером «Пари НН»

Российский специалист Сергей Юран станет главным тренером «Пари НН» 3 апреля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее о возможном назначении Юрана на пост главного тренера нижегородского клуба сообщал Sport24.

Последним местом работы 53-летнего Сергея Юрана были подмосковные «Химки». Он покинул команду в августе 2022 года.

С декабря прошлого года главным тренером «Пари НН» является Артём Горлов. После зимней паузы футболисты нижегородского клуба в шести матчах одержали только одну победу при пяти поражениях. В игре 21-го тура РПЛ команда уступила московскому «Локомотиву» со счётом 0:4. «Пари НН» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.