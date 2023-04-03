Димитар Митков сравнил уровень Первой лиги России и чемпионата Болгарии

Новичок «Рубина» Димитар Митков, ранее выступавший в составе софийского «Локомотива», сравнил Первую лигу России и элитный дивизион чемпионата Болгарии по футболу. Он рассказал о разнице в стиле футбола, а также высказался о качестве полей.

«Здесь более агрессивный стиль игры: больше длинных передач, больше борьбы. В Болгарии всё-таки непохожий стиль, немного другой. Да, и верховые мячи, и борьба встречаются и у нас. У нас больше команд стремятся владеть мячом, а здесь, в Первой лиге, больше длинных передач, и, соответственно, команды стремятся быстрее доставить мяч вперед в финальную треть.

В Болгарии у большинства команд хорошие поля. Может быть, из 15 команд у двух-трёх команд поля не очень хорошие. Может быть, поэтому российский и болгарский чемпионаты разнятся по стилю игры», — приводит слова Миткова «Татар-информ».