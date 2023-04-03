Президент Ла Лиги отреагировал на требование «Барселоны» уйти в отставку

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на жёсткую реакцию «Барселоны» по поводу его якобы фальшивых доказательств в адрес двух бывших президентов «Барселоны» – Хосепа Марии Бартомеу и Сандро Роселя.
Ранее издание Diario Sport со ссылкой на La Vanguardia сообщило, что Тебас направил прокурору письмо с обвинениями в адрес двух бывших президентов «Барселоны». Однако оказалось, что этот документ касался другого дела – о нецелевом использовании средств Королевской испанской футбольной федерацией. Тебас соотнёс фигурировавшие в документе имена с экс-президентами «Барселоны» и выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барселона» в ответ потребовала от Тебаса публичных извинений, а также отставки.
«Барселона», перед передачей письма в прокуратуру юридический советник Ла Лиги проинформировал Делегатскую комиссию 21 февраля о содержании письма и его документах. Я прояснил ситуацию, а вы?» — написал Тебас на своей странице в социальной сети.
- 3 апреля 2023
-
20:00
-
19:46
-
19:43
-
19:42
-
19:30
-
19:15
-
19:10
-
19:04
-
18:59
-
18:45
-
18:44
-
18:41
-
18:28
-
18:24
-
18:13
-
18:12
-
18:00
-
17:57
-
17:49
-
17:48
-
17:38
-
17:32
-
17:30
-
17:23
-
17:17
-
16:45
-
16:39
-
16:21
-
16:18
-
16:15
-
16:11
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:56