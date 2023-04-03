Президент Ла Лиги отреагировал на требование «Барселоны» уйти в отставку

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на жёсткую реакцию «Барселоны» по поводу его якобы фальшивых доказательств в адрес двух бывших президентов «Барселоны» – Хосепа Марии Бартомеу и Сандро Роселя.

Ранее издание Diario Sport со ссылкой на La Vanguardia сообщило, что Тебас направил прокурору письмо с обвинениями в адрес двух бывших президентов «Барселоны». Однако оказалось, что этот документ касался другого дела – о нецелевом использовании средств Королевской испанской футбольной федерацией. Тебас соотнёс фигурировавшие в документе имена с экс-президентами «Барселоны» и выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барселона» в ответ потребовала от Тебаса публичных извинений, а также отставки.

«Барселона», перед передачей письма в прокуратуру юридический советник Ла Лиги проинформировал Делегатскую комиссию 21 февраля о содержании письма и его документах. Я прояснил ситуацию, а вы?» — написал Тебас на своей странице в социальной сети.