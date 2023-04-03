Экс-тренер «Локомотива» Билич может возглавить сборную Украины
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Бывший тренер московского «Локомотива» Славен Билич может возглавить сборную Украины. Об этом сообщает в «Твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.
Украинская ассоциация футбола проведёт переговоры со специалистом, если решит немедленно назначить нового тренера. В январе из сборной Украины был уволен Александр Петраков. Исполняющим обязанности главного тренера является Руслан Ротань. В первом матче отбора к Евро-2024 Украина проиграла Англии (0:2).
Последним местом работы Билича был английский «Уотфорд». Специалист был уволен из клуба 7 марта. Славен тренировал «Локомотив» в сезоне-2012/2013. Также тренер работал в «Хайдуке», «Бешикташе», «Вест Хэме», «Аль-Иттихаде», «Вест Бромвиче», «Бэйцзин Гоань» и сборной Хорватии.
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