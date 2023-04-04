«Мы можем гордиться тем, что сделали». Толиссо — о победе «Лиона» в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо прокомментировал победу своего клуба над «ПСЖ» (1:0) в недавнем матче Лиги 1.

«Мы можем гордиться тем, что сделали позавчера вечером. Мы провели хороший матч и делали всё правильно. Мы играли как команда, когда приходилось низко защищаться.

Это хорошая подготовка к матчу в среду (полуфинальный матч Кубка Франции с «Нантом» – прим. «Чемпионата»). Все были сосредоточены с первой до последней минуты. Мы получили уверенность перед встречей с «Нантом», — приводит слова Толиссо официальный сайт «Лиона».

Напомним, единственный гол на 56-й минуте встречи забил нападающий «Лиона» Брэдли Баркола, откликнувшийся на прострельную передачу Саэля Кумбеди. После 29 туров «Лион» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 44 очка. «ПСЖ» (66) располагается на первом месте и на шесть очков опережает ближайших преследователей — «Ланс» и «Марсель».

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