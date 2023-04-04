«Мы можем гордиться тем, что сделали». Толиссо — о победе «Лиона» в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо прокомментировал победу своего клуба над «ПСЖ» (1:0) в недавнем матче Лиги 1.
«Мы можем гордиться тем, что сделали позавчера вечером. Мы провели хороший матч и делали всё правильно. Мы играли как команда, когда приходилось низко защищаться.
Это хорошая подготовка к матчу в среду (полуфинальный матч Кубка Франции с «Нантом» – прим. «Чемпионата»). Все были сосредоточены с первой до последней минуты. Мы получили уверенность перед встречей с «Нантом», — приводит слова Толиссо официальный сайт «Лиона».
Напомним, единственный гол на 56-й минуте встречи забил нападающий «Лиона» Брэдли Баркола, откликнувшийся на прострельную передачу Саэля Кумбеди. После 29 туров «Лион» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 44 очка. «ПСЖ» (66) располагается на первом месте и на шесть очков опережает ближайших преследователей — «Ланс» и «Марсель».
Месси отказался жать руку Вегорсту после матча ЧМ
- 4 апреля 2023
-
06:10
-
05:52
-
05:45
-
04:57
-
04:40
-
04:34
-
04:19
-
04:09
-
03:56
-
03:47
-
03:45
-
03:23
-
03:22
-
03:07
-
02:58
-
02:51
-
02:48
-
02:22
-
02:02
-
02:00
-
01:46
-
01:20
-
01:06
-
01:02
-
00:44
-
00:32
-
00:31
-
00:15
-
00:02
-
00:01
- 3 апреля 2023
-
23:43
-
23:40
-
23:31
-
23:10
-
23:10