«Урал» — «Спартак»: во сколько матч 1/2 финала Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 4 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урала» и «Спартака». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
04 апреля 2023, вторник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников. В роли ассистентов выступят Андрей Веретёшкин и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Рафаэль Шафеев.
Напомним, на этой стадии команды проводят между собой две встречи. Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1.
Комментарии
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