«Урал» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 4 апреля, екатеринбургский «Урал» примет на своём поле московский «Спартак». Матч 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало игры — в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча «Урала» и «Спартака» в полуфинале Кубка России сезона-2022/2023.

Отметим, что на матче будет работать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретёшкин и Рустам Мухтаров. В роли резервного рефери выступит Рафаэль Шафеев.

Напомним, на полуфинальной стадии Пути РПЛ в Кубке России команды проводят между собой две встречи. Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1.