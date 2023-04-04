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«Урал» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск

«Урал» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 4 апреля, екатеринбургский «Урал» примет на своём поле московский «Спартак». Матч 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало игры — в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча «Урала» и «Спартака» в полуфинале Кубка России сезона-2022/2023.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
04 апреля 2023, вторник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что на матче будет работать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретёшкин и Рустам Мухтаров. В роли резервного рефери выступит Рафаэль Шафеев.

Напомним, на полуфинальной стадии Пути РПЛ в Кубке России команды проводят между собой две встречи. Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1.

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