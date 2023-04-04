Нападающий «Фулхэма» Митрович дисквалифицирован на восемь матчей

Стало известно наказание, вынесенное нападающему «Фулхэма» Александру Митровичу по итогам заседания Контрольно-дисциплинарной комиссии. Об этом сообщает Sky Sports.

В матче четвертьфинала Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:3) Митрович вывел «Фулхэм» вперёд. Позже игрок был удалён с поля после попытки схватить рефери Криса Кавану за руку. Вместо стандартной трёхматчевой дисквалификации игрок пропустил восемь игр. Также на форварда был наложен штраф в размере € 86 тыс. Сообщается, что решение КДК планируется обжаловать.

Ранее Митрович принёс извинения арбитру, заявив, что сожалеет о своих действиях и понимает причину удаления. Он сказал, что выполнит обязательства по выплате штрафа.