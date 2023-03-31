Митрович — об удалении в матче с «МЮ»: я сожалею, эмоции взяли верх надо мной

Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович извинился за своё поведение в матче четвертьфинала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Митрович был удалён с поля на 72-й минуте матча после попытки схватить судью Криса Кавану за руку. В Футбольной ассоциации Англии уже заявили, что рассмотрят эпизод на ближайшем заседании КДК.

«Внутри я сожалею о своих действиях, которые привели к тому, что меня удалили. Я позволил своему разочарованию взять верх надо мной, и моя реакция была неправильной.

Я пытался привлечь внимание рефери. Но я понимаю, что не должен был прикасаться к нему, и понимаю, почему он показал мне красную карточку, это моё первое удаление в игре за «Фулхэм» и первое с сезона-2015/2016.

Я принял дисквалификацию на три матча за красную карточку и попросил у Криса Каваны извинения, а также выплачу клубный штраф. Теперь я хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы забыть об этом инциденте и вернуться к своим товарищам по команде на поле как можно скорее», — приводит слова Митровича 90min.