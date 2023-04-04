«Акрон» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка России

Сегодня, 4 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Пути регионов) встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1.

В предыдущем раунде Кубка России (Пути регионов) московское «Динамо» в серии пенальти оказалось сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга в выездном матче. Тольяттинский «Акрон» на своём поле переиграл московский «Локомотив» также в серии пенальти.