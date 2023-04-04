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«Динамо» — «Акрон» 0:0, результат ответного матча полуфинала Пути регионов Кубка России 4 апреля 2023 года

«Акрон» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка России
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Сегодня, 4 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Пути регионов) встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
04 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
1 : 4
Акрон
Тольятти

В предыдущем раунде Кубка России (Пути регионов) московское «Динамо» в серии пенальти оказалось сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга в выездном матче. Тольяттинский «Акрон» на своём поле переиграл московский «Локомотив» также в серии пенальти.

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