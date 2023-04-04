Мюллер выйдет на поле в Кубке Германии в 64-й раз, что является рекордом «Баварии»

Томас Мюллер попал в стартовый состав «Баварии» на матч четвертьфинала Кубка Германии с «Фрайбургом». Он примет участие в 64-м матче Кубка Германии в составе мюнхенцев, что является рекордом клуба, сообщает Opta.

Он побьёт рекорд Зеппа Майера, принявшего участие в 63 играх соревнования. 62 матча у Герда Мюллера, 61 — у Франца Беккенбауэра, а 59 — у Оливера Кана и у Ханс-Георга Шварценбека.

33-летний Мюллер провёл в «Баварии» всю карьеру. В составе клуба он выигрывал Лигу чемпионов в 2013 и 2020 годах. В нынешнем сезоне Кубка Германии он принял участие в трёх матчах.

Матч «Бавария» — «Фрайбург» начнётся в 21:45 мск. Ранее в другом четвертьфинальном матче «Айнтрахт» обыграл «Унион» со счётом 2:1.