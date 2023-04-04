Калешин делился мячом с Нгамалё, Волков ликовал. Фото с матча «Динамо» — «Акрон»

Сегодня, 4 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Пути регионов) встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович подвёл итоги матча четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Акроном», в котором его команда уступила в серии пенальти.

«Мы разочарованы, что выбыли из Кубка. В первом тайме мы доминировали, но «Акрон» был более удачлив в серии пенальти. Поздравляю их с проходом дальше.

Что я сделал с Фоминым? Фомин – капитан «Динамо». Считаю, он провёл матч достойно. Перед пенальти я спросил, готов ли он. Он сказал, что да. Я и не сомневался, что он готов. Это футбол, так бывает, что игрок промахивается с пенальти», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.