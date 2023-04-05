RMC Sport: «ПСЖ» приступил к поиску нового главного тренера. Приоритет — Зидан
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«ПСЖ» приступил к поиску нового главного тренера
Как сообщает RMC Sport, парижане не планируют продолжать сотрудничество с Кристофом Галтье. В клубе единодушно считают Зинедина Зидана прекрасным кандидатом, но договориться с ним будет сложно.
Также рассматривается вариант с Юлианом Нагельсманом, хотя его способность установить контроль над такой раздевалкой, как у «ПСЖ», вызывает вопросы. Если до лета он ещё не будет трудоустроен, парижане могут с ним связаться, но пока этого не произошло.
Среди более опытных тренеров выделяются Антонио Конте, Луис Энрике и Жозе Моуринью, сейчас возглавляющий «Рому». Эти тренеры до конца сезона в клубе тоже вряд ли появятся.
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