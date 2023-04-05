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Сергей Юран рассказал, за счёт чего «Пари Нижний Новгород» должен решить свою задачу

Сергей Юран рассказал, за счёт чего «Пари Нижний Новгород» должен решить свою задачу
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, за счёт чего команда должна решить задачу остаться в Российской Премьер-Лиге.

«Понятно, что по ходу чемпионата принимать команду непросто любому тренеру. Самое главное, что тренер должен знать и понимать, какие цели и задачи.

За счёт чего решить задачу? За счёт бойцовских качеств, потому что я видел команду, знаю, что они умеют. С некоторыми футболистами я знаком, с Глушаковым я работал в «Химках». Парням объяснил на небольшом собрании, какие требования, какие принципы и подходы.

Сейчас на первый план выходит запредельная самоотдача в каждом матче, желание запредельное — и всё получится», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.

«Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 21 матча.

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