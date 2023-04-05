Игроки «Акрона» спели в раздевалке песню «Седая ночь» после победы над «Динамо». Видео

Футболисты «Акрона» ярко отпраздновали в раздевалке победу над московским «Динамо» в матче Кубка России. Игроки тольяттинской команды спели известную песню Юрия Шатунова «Седая ночь». Видео эмоций футболистов «Акрона» появилось в соцсетях.
Игроки «Акрона» спели в раздевалке песню «Седая ночь». Видео:
Напомним, вчера, 4 апреля, в рамках 1-го этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Пути регионов) встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1.
В предыдущем раунде Кубка России (Пути регионов) московское «Динамо» в серии пенальти оказалось сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга в выездном матче. Тольяттинский «Акрон» на своём поле переиграл московский «Локомотив» также в серии пенальти.
- 5 апреля 2023
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