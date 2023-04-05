Погребняк: вылет «Динамо» из Кубка — провал! Был уверен в победе над «Акроном» на 90%

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал результат матча московского «Динамо» и «Акрона» в Кубке России.
«Я был уверен в победе «Динамо» над «Акроном» на 90%. Нужно отдать должное тренеру «Акрона» Калешину. Я по молодости выступал под его руководством в составе «Томи» — уже тогда у него проскальзывали тренерские интеллектуальные мысли. Хочу поздравить его с очередной яркой победой в Кубке России! А для «Динамо» вылет из Кубка, конечно же, провал!» — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, вчера, 4 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1.
- 5 апреля 2023
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