Погребняк: вылет «Динамо» из Кубка — провал! Был уверен в победе над «Акроном» на 90%

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал результат матча московского «Динамо» и «Акрона» в Кубке России.

«Я был уверен в победе «Динамо» над «Акроном» на 90%. Нужно отдать должное тренеру «Акрона» Калешину. Я по молодости выступал под его руководством в составе «Томи» — уже тогда у него проскальзывали тренерские интеллектуальные мысли. Хочу поздравить его с очередной яркой победой в Кубке России! А для «Динамо» вылет из Кубка, конечно же, провал!» — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, вчера, 4 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1.