Дьяков — о схеме Кубка России: чересчур всё странно и непонятно

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался по поводу сложности регламента Кубка России.

«То, что команды устают от количества игр, это да. Но чем больше матчей, тем лучше. И всегда играть приятнее, чем тренироваться. Но сама система Кубка, сетка, чересчур мудрёная. Какие-то команды, проиграв два матча, вылетают, попадают в другую сетку, и получается, что у них нижняя сетка ещё проще, чем если бы они прошли по верхней.

Пример. «Динамо» проиграло по сумме двух матчей, вылетело, и потом ему попался «Акрон». «Крылья» попали на ЦСКА, а «Динамо» играет с «Акроном»! Кубок тем и хорош, что это всегда плей-офф – проиграл и вылетел. Чересчур всё странно и непонятно. По мне, это сложная и мудрёная система», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол.Ру».