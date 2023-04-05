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Алдонин — о победе ЦСКА над «КС»: качество игры уходит на второй план. Главное — результат

Алдонин — о победе ЦСКА над «КС»: качество игры уходит на второй план. Главное — результат
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу московской команды над самарскими «Крыльями» в Кубке России (1:0).

«Главное, что победили! Качество игры уходит на второй план. Главное — результат.

Сможет ли ЦСКА изменить свою игру перед встречей с «Уралом»? Это будет другой матч, другой соперник. Тут надо не разбирать ошибки, а добиваться в каждом матче победы — это самое главное! «Урал» ЦСКА по зубам.

Надо добиваться победы от игры к игре. Нынешнему поколению ЦСКА для приобретения уверенности нужны трофеи! Их надо выгрызать и забирать. Все основания для этого имеются», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счётом 1:0 благодаря автоголу Гленна Бейла и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
05 апреля 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бейл – 90+2'
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