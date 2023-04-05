Алдонин — о победе ЦСКА над «КС»: качество игры уходит на второй план. Главное — результат

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу московской команды над самарскими «Крыльями» в Кубке России (1:0).
«Главное, что победили! Качество игры уходит на второй план. Главное — результат.
Сможет ли ЦСКА изменить свою игру перед встречей с «Уралом»? Это будет другой матч, другой соперник. Тут надо не разбирать ошибки, а добиваться в каждом матче победы — это самое главное! «Урал» ЦСКА по зубам.
Надо добиваться победы от игры к игре. Нынешнему поколению ЦСКА для приобретения уверенности нужны трофеи! Их надо выгрызать и забирать. Все основания для этого имеются», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счётом 1:0 благодаря автоголу Гленна Бейла и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России.
- 5 апреля 2023
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