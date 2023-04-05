ЦСКА встретится с «Уралом» в финале Пути РПЛ

Сегодня, 5 апреля, проходил ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу армейцев.

Красно-синие встретятся с «Уралом» в финале Пути РПЛ, команда Игоря Осинькина продолжит своё выступление в нижней сетке розыгрыша турнира. Екатеринбуржцы в полуфинале высшей части сетки в двухматчевом противостоянии оказались сильнее столичного «Спартака».

В первом матче «Крылья Советов» и ЦСКА в Самаре сыграли вничью со счётом 2:2. В ответной встрече единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Гленн Бейл попытался прервать прострел в центр самарской штрафной, но срезал мяч в свои ворота.