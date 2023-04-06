RaiNews24: итальянские правоохранители провели обыск в офисах трёх клубов Серии А
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Итальянские правоохранительные органы провели обыски в офисах «Ромы», «Лацио» и «Салернитаны» в рамках расследования, которое касается операций по трансферам в период с 2017 по 2021 год, сообщает RaiNews24.
По версии следствия, преступления связаны с махинациями. В частности, выставлялись счета по сделкам, которые фактически не проводились.
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