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RaiNews24: итальянские правоохранители провели обыск в офисах трёх клубов Серии А

RaiNews24: итальянские правоохранители провели обыск в офисах трёх клубов Серии А
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Итальянские правоохранительные органы провели обыски в офисах «Ромы», «Лацио» и «Салернитаны» в рамках расследования, которое касается операций по трансферам в период с 2017 по 2021 год, сообщает RaiNews24.

По версии следствия, преступления связаны с махинациями. В частности, выставлялись счета по сделкам, которые фактически не проводились.

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