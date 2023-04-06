Анчелотти прокомментировал разгромную победу «Реала» в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной» (4:0).

«Это был полноценный матч, особенно когда ты выигрываешь здесь со счетом 4:0 Мы хорошо прошли момент страдания команды, и первый гол изменил динамику встречи, мы нашли больше пространства. Подход к этому матчу был таким же, как и в прошлых двух матчах с «Барселоной». Мы немного изменили роль Родриго, но план остался прежним. Мелкие детали определяют результат матча. Первый гол был фантастическим, он определил вторую часть встречи.

В предыдущих двух матчах мы проиграли «Барселоне», но отрицательный результат не заставил нас потерять уверенность. План остался прежним, мы не сильно его меняли. Некоторые детали, но не более того», — приводит слова Анчелотти AS.

По итогам двух матчей «Реал» вышел в финал Кубка Испании, обыграв каталонский клуб с общим счётом 4:1.

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