Яя Туре: удивлюсь, если Месси вернётся в «Барселону»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре высказался по поводу возможного возвращения нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».
«Если Месси вернётся в «Барселону», то я удивлюсь. В футболе ты не знаешь, что может случиться. Все, что Месси сделал за свою карьеру, впечатляет. Он сделал всё, включая победу на последнем чемпионате мира. Я не знаю, собирается ли он остаться в «ПСЖ» или вернётся в «Барселону». Давайте посмотрим, что произойдёт. «Барселона» справилась бы. Я вижу, что Месси завершает карьеру только в «Барселоне». Но я не знаю, что с ним будет, потому что у него ещё есть контракт, посмотрим, что будет в следующем сезоне», — приводит слова Туре Marca.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в возвращении аргентинского нападающего.
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