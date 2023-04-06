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КДК не стал дисквалифицировать капитана «Ростова» Глебова за удаление в матче с «Торпедо»

КДК не стал дисквалифицировать капитана «Ростова» Глебова за удаление в матче с «Торпедо»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что было принято решение не дисквалифицировать удалённого в матче с московским «Торпедо» полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

«Мы получили все необходимые документы. В документах матча не указано, что это травматический случай. Мы обратились в «Торпедо», так как от этого зависело, по какой статье будем принимать решение. Нам не предоставили ни медицинского заключения, ни листка трудоспособности. В «Торпедо» сказали, что Енин приступает к тренировкам. Енин в СМИ говорил, что он просил не применять к Глебову дополнительной дисквалификации. Решили не применять дополнительной дисквалификации к Глебову», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Глебов получил прямую красную карточку на 42-й минуте матча. Встреча завершилась победой «Ростова» 2:1.

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