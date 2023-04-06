КДК РФС оштрафовал главных тренеров «Зенита» и «Краснодара» по итогам 21-го тура РПЛ

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафах главных тренеров санкт-петербургского «Зенита», «Краснодара» и воронежского «Факела» по итогам 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Главный тренер «Зенита» Семак оштрафован за выход за пределы зоны на 10 тысяч рублей. Также тренер «Зенита» Тимощук оштрафован за пределы технической зоны на 10 тысяч рублей.

Главный тренер «Краснодара» Ивич — за выход за пределы технической зоны оштрафован на 20 тысяч рублей. Главный тренер «Факела» Пятибратов оштрафован за выход за пределы технической зоны на 30 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.