«ПСЖ» изучает возможность приобретения молодых французских футболистов — Le Parisien

Стало известно новое направление трансферной политики французского «ПСЖ», которому будет следовать футбольный советник команды Луиш Кампуш при селекции состава на будущий сезон. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, «ПСЖ» сосредоточит силы на приобретении молодых французских футболистов, которые сильны физически и ментально готовы к адаптации в клубе. Среди рассматриваемых парижанами игроков называются нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани и полузащитники «Ниццы» и «Монако» Кефрен Тюрам-Юльен и Юссуф Фофана.

Ранее стало известно, что Кампуш хочет надавить на ряд игроков команды, в частности, на защитника Серхио Рамоса и нападающего Лионеля Месси, с целью уговорить их подписать новые контракты с клубом.

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