Левандовски: если бы я остался в «Баварии», то продолжал бы ходить на работу без радости

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски раскрыл причину своего ухода из мюнхенской «Баварии» летом прошлого года, заявив, что если бы он остался в немецком клубе немного дольше, то перестал бы получать удовольствие от футбола.
«Был ли Нагельсман причиной моего ухода из «Баварии»? Нет. В тот момент я просто почувствовал, что мог потерять радость от футбола, если бы задержался в Мюнхене дольше. Конечно, я всё равно продолжал бы ходить на работу, но скорее потому, что это была обязанность, я не получал от этого удовольствия.
Я не хотел, чтобы у меня возникали такие чувства, это не было бы хорошо ни для клуба, ни для меня. Я всегда подразумевал вариант того, что буду играть в другой лиге. Я пробыл в Германии очень долго, и мне было любопытно выучить новый язык и начать саморазвиваться», — приводит слова Левандовского Sport Bild.
Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года:
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