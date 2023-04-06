El Chiringuito: кричалки в честь Месси на «Камп Ноу» организовало руководство «Барселоны»

Руководство «Барселоны» организовало кричалки в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси на «Камп Ноу» во время полуфинального матча Кубка Испании с мадридским «Реалом», сообщает El Chiringuito.
На 10-й минуте матча фанаты «Барселоны» начали скандировать «Месси! Месси!»
По информации журналиста El Chiringuito и Mundo Deportivo Марсала Лоренте, боссы «Барселоны» организовали кричалки. Кроме того, отмечается, что в дальнейшем на стадионе могут пройти акции против УЕФА и главы Ла Лиги Хавьера Тебаса.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность возвращения Месси в команду по окончании нынешнего сезона. Также появлялась информация о том, что аргентинский нападающий не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и летом станет свободным агентом.
- 6 апреля 2023
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