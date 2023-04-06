Матч «Барселоны» и «Реала» в Кубке стал вторым главным ТВ-событием года в Испании
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5,5 млн телезрителей посмотрели матч «Барселоны» и «Реала» в Кубке Испании, сообщает As.
Доля телеаудитории составила 40,7%. На пике трансляцию смотрели 6,3 млн зрителей (при доле в 43,3%). Суммарное количество людей, контактировавших с показом матча, составило 9,9 млн человек (21,5% населения Испании).
Вчерашняя футбольная трансляция стала второй по популярности за год в Испании – после предыдущего «эль класико».
«Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:0 благодаря хет-трику Карима Бензема и вышел в финал Кубка Испании. В решающем матче соперником мадридцев будет «Осасуна». Финальная игра состоится в субботу, 6 мая, в 21:00 (мск).
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