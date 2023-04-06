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Иванов — о финале Кубка: ЦСКА — достойный соперник, но у нас задача — пройти дальше

Иванов — о финале Кубка: ЦСКА — достойный соперник, но у нас задача — пройти дальше
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о противостоянии с ЦСКА в рамках финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ).

«ЦСКА — достойный соперник, наши матчи с ним всегда проходят напряжённо. В Кубке России у нас одна задача: пройти как можно дальше. Надеемся, что дома снова соберём полный стадион, как и на игре со «Спартаком». Поддержка болельщиков добавляет игрокам сил», — приводит слова Иванова официальный телеграм-канал екатеринбургского клуба.

В ходе жеребьёвки выяснилось, что первый матч финала пройдёт в Москве, ответная встреча состоится в Екатеринбурге.

В полуфинале Пути РПЛ ЦСКА по сумме двух матчей оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». «Урал» на стадии полуфинала в двухматчевом противостоянии переиграл московский «Спартак».

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