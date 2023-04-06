Иванов — о финале Кубка: ЦСКА — достойный соперник, но у нас задача — пройти дальше

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о противостоянии с ЦСКА в рамках финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ).
«ЦСКА — достойный соперник, наши матчи с ним всегда проходят напряжённо. В Кубке России у нас одна задача: пройти как можно дальше. Надеемся, что дома снова соберём полный стадион, как и на игре со «Спартаком». Поддержка болельщиков добавляет игрокам сил», — приводит слова Иванова официальный телеграм-канал екатеринбургского клуба.
В ходе жеребьёвки выяснилось, что первый матч финала пройдёт в Москве, ответная встреча состоится в Екатеринбурге.
В полуфинале Пути РПЛ ЦСКА по сумме двух матчей оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». «Урал» на стадии полуфинала в двухматчевом противостоянии переиграл московский «Спартак».
- 7 апреля 2023
-
00:17
-
00:10
-
00:06
- 6 апреля 2023
-
23:59
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:38
-
23:27
-
23:25
-
23:25
-
23:13
-
23:06
-
23:00
-
22:48
-
22:45
-
22:45
-
22:35
-
22:33
-
22:25
-
22:14
-
22:10
-
22:09
-
22:05
-
21:57
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:35
-
21:25
-
21:22
-
21:20
-
21:11
-
21:00
-
20:57