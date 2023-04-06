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Кто сыграет в первом финале Пути регионов Кубка России?

Кто сыграет в первом финале Пути регионов Кубка России?
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Сегодня, 6 апреля, состоялась жеребьёвка второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов). По её итогам сформировались следующие полуфинальные пары:

«Акрон» (Тольятти) — «Спартак» (Москва);
«Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара).

Команда, указанная в паре на первом месте, проведёт матч на домашнем стадионе. Матчи будут сыграны в период с 18 по 20 апреля. Точные даты будут объявлены позже. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе.

Отметим, что в рамках второго этапа 1/2 финала Кубка России (Путь регионов) команды сыграют в парах один матч. Проигравшие покинут турнир, победители пробьются в финальный раунд нижней сетки турнира.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».

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