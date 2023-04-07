Федерация футбола Испании опубликовала постер финала Кубка c лого «Барсы» вместо «Реала»

Федерации футбола Испании опубликовала ошибочный постер финала Кубка Испании, сообщается в «твиттере» Madrid Xtra.
В афише в социальной сети вместо эмблемы «Реала» была эмблема «Барселоны». Позже обложка в соцсетях была заменена.
Напомним, в ответном матче полуфинала Кубка Испании «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:0. По итогам двух матчей «Королевский клуб» вышел в финал турнира, где сыграет с «Осасуной», которая в своём полуфинальном матче обыграла «Атлетик».
Действующим победителем Кубка Испании является «Бетис», который в финальным матче прошлого года обыграл «Валенсию» в серии послематчевых пенальти.
Рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании является «Барселона», которая выигрывала трофей 31 раз. На втором месте по этому показателю находится Атлетик» (23). «Реал» замыкает лидирующую тройку (19).
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