Игрок «Акрона» Палиенко: по старому формату мы уже, наверное, должны были выиграть Кубок

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко высказался о серии пенальти в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо». «Акрон» одержал победу по пенальти со счётом 4:1. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.

«Когда ты идёшь бить пенальти после игры – что с «Локомотивом», что с «Динамо» – ты опустошён, у тебя уже нет сил. Конечно, в этот момент хочется выиграть. Тем более мы били в ворота, за которыми находятся наши болельщики, – у нас не было права на ошибку. Столько людей приехало нас поддержать! Это больше давило на «Динамо», потому что они играли дома с командой Первой лиги. «Акрон» подошёл к серии более хладнокровно. Лично я бил по вратарю – ждал, когда Шунин завалится в один из углов.

Как помогает опыт победы с «Тосно»? Если бы мы сейчас играли по старому формату, мы уже, наверное, должны были выиграть Кубок России. Мы достаточно далеко прошли, но не хотим на этом останавливаться. Разговоров про успех «Тосно» нет. Если в финал выйдем, тогда, может быть, что-то расскажу ребятам (улыбается). Нас ждёт, по сути, ещё целый турнир до самого главного матча.

Новый формат Кубка несправедлив? Несправедлив для команд Первой и Второй лиги – такой путь пройти очень тяжело. Мы уже третью стадию будем единственными представителями низших дивизионов», – приводит слова Палиенко Metaratings.