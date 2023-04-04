«Динамо» вылетело из Кубка России. У клуба не будет трофея в юбилейный год

«Динамо» не смогло выйти в финал Пути регионов Кубка России. Команда Йокановича сенсационно проиграла «Акрону» и вылетела из турнира. Эта неудача только усилит разговоры об отставке серба.

«Акрон», пусть и представляет Первую лигу, команда играющая. Под руководством Евгения Калешина стремится выходить из обороны через розыгрыш мяча и не отказывается от своего стиля даже под давлением. С этим тренером тольяттинцы до сегодняшнего дня потерпели всего одно поражение в 22 матчах. Так что в матче «Динамо» с «Акроном» футбол был открытым, насколько это позволяла разница соперников в классе. Бело-голубые давили, но не сказать чтобы коллективный отбор в их исполнении ставил «Акрон» в тупик.

Команда Йокановича очень много била по воротам (18 раз до перерыва), но отнюдь не всегда эти удары были подготовленными. В створ за первые 45 минут хозяева попали всего трижды. Тем не менее, будь у динамовцев получше реализация, они бы выиграли первый тайм. Только Тюкавин упустил три голевых момента. Как Константин не забил, добивая мяч в пустые ворота после попадания Фомина в штангу на 20-й минуте, – невозможно осознать! А потом ещё и выход один на один не реализовал. Вообще, Тюкавин здорово открывался между линий, умело отскакивал от центральных защитников. Кстати, одним из его оппонентов был Джамалдин Ходжаниязов, который в 17 лет играл у Лучано Спаллетти в основе «Зенита», но так и не раскрылся на высоком уровне.

Любопытно, что у «Динамо» левый край обороны закрывал Майсторович. 18-летний серб дебютировал в основе благодаря стечению обстоятельств – выбыли и Скопинцев, и Лаксальт. Милан не казался слабым звеном в квартете защитников бело-голубых. Но, конечно, центрбек-универсал не поддерживал атаку так, как Скопинцев. «Акрон» организовал несколько опасных выпадов через фланг Майсторовича, однако больше вопросов в этих эпизодах было к Нгамалё – камерунец недорабатывал при обороне на фланге.

Интересное решение Калешина в перерыве: тренер «Акрона» поменял всех троих футболистов, висевших на карточках – Полубояринова, Песегова и Азарова. Это наверняка была реакция не на игру, а на судейство. Вероятно, у Калешина появились опасения, что арбитр Турбин найдёт повод удалить футболиста его команды. Впрочем, ни о каком «убийстве» бедного в пользу богатого, да ещё и празднующего юбилей клуба говорить не приходилось. Турбин не мешал «Акрону» играть, а, например, падения Салтыкова и Эльдурашева в штрафной Шунина во второго тайме скорее тянули на карточку за симуляцию, нежели на пенальти.

В целом Калешин добился того, что его команда «успокоила» динамовцев. Гости уже строже оборонялись, а у хозяев стало намного меньше ударов хотя бы в сторону ворот голкипера «Акрона» Волкова. Правда, Тюкавин всё равно поймал свой момент – и опять не попал! Вообще, Константин хорошо воспользовался отсутствием травмированного Смолова, доказывает, что заслуживает места в основе. Но в кубковом матче фортуна отвернулась от кандидата в сборную России и не вспомнила о нём. На 81-й минуте Тюкавин ушёл с поля, так и не забив: его заменил Грулёв.

Грулёву хватило бы даже десяти минут, чтобы стать героем матча. Он свободно бил из убойной позиции после кросса слева, тем не менее попал в голкипера. В концовке кроссы превратились в самое опасное оружие обеих команд. «Акрон» мог вытащить счастливый билет, когда Эльдарушев бил из-под Фомина. После того как Шунин вытащил мяч невероятным сейвом, на лице нападающего было написано: «Как он это сделал?!» Эльдарушев схватился за голову, переживая смесь эмоций.

А в серии 11-метровых звездой стал коллега динамовского голкипера: Волков отбил удар Фомина. Бело-голубые вновь вылетают из кубкового турнира после промаха с «точки» полузащитника, имевшего славу идеального пенальтиста. Вдобавок выше ворот пробил Лесовой.