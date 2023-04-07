Сергей Силкин: со школы «Динамо» помню — игра со «Спартаком» всегда имела особое значение

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых со «Спартаком» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 8 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.
«В дерби «Спартака» и «Динамо» будет много борьбы, а результат непредсказуем. Кто первым реализует момент, подловит соперника на ошибке — у того и будет преимущество. Вылет «Динамо» из Кубка не сыграет никакой психологической роли. Дерби настолько принципиально, что всё забывается. Все вылеты, места в таблицах забываются — особняком стоит дерби. Помню это со школы «Динамо» — игра со «Спартаком» всегда имела особое значение. Конечно, «Спартак» захочет реванша после поражения в первом круге.
Трудно сказать, у кого больше шансов. Проблем хватает и у тех и у других. Настрой будет боевой. Выиграет тот, чьё желание будет сильнее, кому больше повезёт», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 7 апреля 2023
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