Президент «Урала»: не поддерживаю встречу «Спартака» с судьями — это не в рамках приличия

Президент «Урала» Григорий Иванов отрицательно отнёсся к недавней инициативе «Спартака», тренерский штаб которого провёл встречу с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.
«У «Урала» не было встреч с судьями. Хотели бы встретиться? Нет. Зачем? При чём здесь устраивает судейство или нет? У нас же как: «Спартаку» два раза что-то не поставили и ещё что-то — все начинают сразу встречаться. Раньше Федун говорил, что снимется с чемпионата. И все начинают… Ну и зачем?
Если посчитать, сколько в первом круге в наших матчах ошибались… Тогда нам сниматься надо было уже давно — восемь раз уже (смеётся)! Я не говорю, что нас предвзято судили. Но они судить не умеют! Такие ошибки допускали — и ничего. Не буду называть фамилии, но такие судьи продолжают дальше судить.
Я не вижу резона в таких встречах. Зачем? У «Спартака» была встреча с судьями, ну и что они там сказали? Как они будут судить, скажи мне? Я считаю, что это вообще не в рамках приличия. Не поддерживаю такой формат», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 7 апреля 2023
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