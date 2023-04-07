Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вернуться в «Барселону» летом 2023 года

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг, редко попадающий в состав своей команды, не утратил надежд вернуться в «Барселону» по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Ллуис Мигельсанц в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что габонский нападающий готов получать в испанской команде самую мизерную зарплату ради того, чтобы выступать за неё. Обамеянг уверен, что сможет набрать в «Барселоне» оптимальную форму, и отдаёт этой команде приоритет, несмотря на возможный интерес со стороны других клубов. При этом Пьер-Эмерик готов расторгнуть контракт с «Челси».
33-летний Обамеянг выступал за «Барселону» с января по сентябрь 2022 года. В 24 матчах за команду он забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Затем клуб продал «Челси» права на футболиста за € 12 млн. В лондонском клубе габонец трижды забил и отдал одну голевую передачу в 18 встречах.
Видеообзор. «Эльче» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 27-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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