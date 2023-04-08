Мягкова: не поддерживаю возвращение пива на стадионы, там много детей и молодёжи
Поделиться
Защитник московского «Локомотива» и сборной России Алина Мягкова высказалась по поводу Fan ID и идеи с возвращением пива на российские стадионы.
«Думаю, что если вернут пиво, то, конечно, людей станет больше на стадионах, но я это не поддерживаю. Хочется выпить пиво и посмотреть футбол, идите в бар, оставайтесь дома. На стадионе также много детей и молодёжи, думаю, возвращение пива на стадионы ни к чему хорошему не приведёт, разве только к увеличению количества болельщиков.
Как я отношусь к внедрению паспорта болельщика? Да спокойно отношусь. У меня есть Fan ID, у друзей, знакомых тоже. Делать его или нет, решает каждый сам», — цитирует Мягкову «Евро-Футбол.Ру».
Материалы по теме
Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
00:47
-
00:44
-
00:30
-
00:22
-
00:20
-
00:09
-
00:08
-
00:04
-
00:00
- 7 апреля 2023
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:39
-
23:27
-
23:21
-
23:12
-
23:09
-
23:05
-
22:59
-
22:45
-
22:35
-
22:28
-
22:23
-
22:20
-
22:08
-
22:05
-
22:03
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:40
-
21:34
-
21:28
-
21:25
-
21:22
Партнерский контент