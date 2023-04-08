Мягкова: не поддерживаю возвращение пива на стадионы, там много детей и молодёжи

Защитник московского «Локомотива» и сборной России Алина Мягкова высказалась по поводу Fan ID и идеи с возвращением пива на российские стадионы.

«Думаю, что если вернут пиво, то, конечно, людей станет больше на стадионах, но я это не поддерживаю. Хочется выпить пиво и посмотреть футбол, идите в бар, оставайтесь дома. На стадионе также много детей и молодёжи, думаю, возвращение пива на стадионы ни к чему хорошему не приведёт, разве только к увеличению количества болельщиков.

Как я отношусь к внедрению паспорта болельщика? Да спокойно отношусь. У меня есть Fan ID, у друзей, знакомых тоже. Делать его или нет, решает каждый сам», — цитирует Мягкову «Евро-Футбол.Ру».

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