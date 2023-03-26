«Ей лучше завязать со спортом и варить мужу борщи». Громкий скандал в женских шахматах

Этап Гран-при в Нью-Дели с участием россиянок оказался под угрозой срыва. Не все были готовы терпеть недоработки организаторов.

В шахматах порой кипят нешуточные страсти – покруче даже, чем в единоборствах. На днях разгорелся очередной скандал. С этапа женского Гран-при в Нью-Дели снялись сразу несколько участниц, а сам турнир чуть не оказался под угрозой срыва. Главе ФИДЕ пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы хоть как-то спасти положение, и ему это в целом удалось.

Так что же случилось на ключевом турнире в Индии?

«Ситуация поставила турнир под угрозу»

Серия турниров Гран-при – важный элемент чемпионского цикла. Через эти старты можно пробраться сначала в турнир претендентов, а затем – в матч за титул. Третий турнир серии в Нью-Дели должен был стартовать 25 марта.

Ещё за несколько дней до начала турнира возник небольшой скандал из-за отказа украинок Анны и Марии Музычук играть в Индии с россиянками Александрой Горячкиной, Екатериной Лагно и Полиной Шуваловой. Украинок заменили на Нино Бациашвили из Грузии и Вайшали Рамешбабу из Индии.

Но, как оказалось, на этом проблемы не закончились. Уже по прилёте в Индию участницы столкнулись с плохой организацией: их не встретили в аэропорту, номера в гостинице к моменту заселения были не готовы, а завтрак не входил в стоимость проживания. Наиболее резко на эту ситуацию отреагировала представительница Казахстана Жансая Абдумалик – снялась с турнира.

Также Жансая вместе с остальными участницами написала письмо главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу, попросив изменить сроки проведения турнира или вовсе отменить его из-за неполного состава участников. Босс шахмат сперва извинился перед девушками в личной переписке, а потом официально попросил прощения, опубликовав специальное письмо на сайте ФИДЕ.

«Мы глубоко сожалеем о проблемах и неудобствах, с которыми вы столкнулись и которые привели к снятию одного игрока с турнира, – говорится в письме. – Мы понимаем, что эта ситуация вызвала большое недовольство среди игроков и поставила проведение турнира под угрозу. Мы признаём ваши опасения и разочарования и относимся к ним серьёзно. Мы высоко ценим вашу открытость и хотели бы заверить вас, что настроены на решение вопросов, которые были подняты в связи с этим турниром и женскими мероприятиями ФИДЕ в целом. Мы также полны решимости улучшить уровень общения с участницами».

Также Дворкович сообщил, что начало турнира будет отложено на день и соревнования продолжатся с участием 11 гроссмейстеров, а пары первого раунда останутся неизменными. Кроме того, ФИДЕ предоставит компенсацию за все дополнительные расходы, которые шахматистки понесли в Индии.

Что интересно, письмо с извинениями было адресовано лишь 11 спортсменкам. К снявшейся с турнира Абдумалик Дворкович в письме не обратился.

«Другие добрались без истерики и соплей»

Пока гроссмейстеры ждали ответа от Дворковича, конфликт разгорался между самими шахматистками. Другая представительница Казахстана Бибисара Асаубаева жёстко раскритиковала Жансаю за отказ от участия в турнире.

«Шахматы — это, конечно, индивидуальный вид спорта. Но быть индивидуальностью и быть единоличником — это разные вещи. Понятие «каждый сам за себя» некоторые иногда трактуют как «плевать я хотел на всех». Надо ли говорить, что слов раскаяния или дежурного извинения из вежливости от них никогда не дождёшься. Да и о какой вежливости может идти речь, когда такие люди всем вокруг просто откровенно врут.

Жансая и ещё 11 шахматисток, включая меня, вчера были в Дели. Там у нас важный турнир. Гран-при. И всё бы ничего, но она внезапно решила покинуть турнир — якобы из-за того, что организаторы встретили её неподобающе.

Сделала она это очень странным, если не сказать глупым, образом: сообщила по телефону коллеге за час до открытия, что улетает и находится в аэропорту, а потом преспокойно прогуливалась по отелю с надменной ухмылкой в то время, как мы на экстренном собрании решали, что нам теперь делать. Жансая прилетела с мужчиной, который её повсюду сопровождал, многие другие были одни – и ничего, добрались до отеля без истерики и соплей. Если так, как Жансая, реагировать на каждую мелочь – то лучше завязать со спортом, выйти замуж и готовить борщи. Тем более, как мы видели, ей есть за кого».

И это лишь часть гневного письма Асаубаевой, опубликованного в соцсетях. Более подробно вы можете ознакомиться с ним по ссылке ниже.

«Я не сожалею о решении»

Абдумалик не медлила с ответом. Гроссмейстер из Казахстана рассказала, что все шахматистки были «мягко говоря, разочарованы» условиями в Индии. Также Жансая сообщила, что лично поставила в известность Аркадия Дворковича о снятии с турнира, в ответ получив извинения от президента ФИДЕ. Свои слова Абдумалик сопроводила скриншотами переписок с подтверждением.

«Несмотря на всю эту некрасивую ложь и лицемерие Бибисары Асаубаевой, я не сожалею о принятом решении и убеждена, что шахматисты заслуживают играть в безопасных и достойных условиях. Я всегда с гордостью и честью представляю свою страну! Я всё ещё с теплотой вспоминаю Олимпиаду в Индии, но условия в Дели действительно неприемлемы. Прошу прощения у коллег, что выкладываю переписку, но я вынуждена это сделать, чтобы защитить своё доброе имя.

P. S. Я обязательно выйду замуж и с удовольствием буду варить борщи мужу. Знаю много замечательных шахматисток, которые успешно совмещают семейную жизнь и профессиональную карьеру, и искренне восхищаюсь ими», – написала Абдумалик на своей странице в социальных сетях.

Позднее Жансая добавила, что со стороны соотечественницы было низко вводить людей не из мира шахмат в заблуждение, «выливать грязный пост в интернет» и продолжать набрасывать на неё: «И вообще, зачем всё это надо? Играй себе турнир и наслаждайся, если всё устраивает».

«Заявления Асаубаевой являются ложью»

В итоге споры между казахстанскими гроссмейстерами вышли за пределы национального противостояния. Не выдержала и высказалась о ситуации немка Элизабет Петц. Она осудила Асаубаеву и поддержала Абдумалик.

«Жансая Абдумалик покинула турнир в первый же день. Она уехала из-за серьёзных неприятностей в аэропорту и отеле. Причина этих проблем – в недостаточной организации со стороны ФИДЕ. Она уехала не потому, что решила сорвать турнир, как утверждает её соотечественница Бибисара Асаубаева. Когда Бибисара узнала решении Жансаи и о потенциально новой сопернице из Индии, она была первой, кто был не согласен с этим, и даже хотела покинуть турнир раньше всех. Пять шахматисток, включая Бибисару, написали письмо в ФИДЕ с просьбой отложить мероприятие.

Ночью Бибисара передумала и сообщила об этом ФИДЕ. Кроме того, она оскорбила Жансаю во время разговора по Zoom с официальными лицами ФИДЕ. Заявления Асаубаевой о том, что она никогда не хотела покидать турнир и не подписывала писем, является ложью. Полагаю, это было сделано для того, чтобы нанести ущерб репутации своей соотечественницы».

Петц попросила других шахматисток поделиться подробностями ситуации, чтобы показать ложный характер обвинений Асаубаевой. Но к настоящему моменту немецкую шахматистку никто из соперниц не поддержал.

26 марта Элизабет Петц не вышла на матчи 1-го тура. Позднее Немецкая шахматная федерация сообщила, что шахматистка снялась с Гран-при. В итоге на турнире остались лишь десять участниц, но он продолжается.

Хотя подобный скандал точно не идёт на пользу женским шахматам.