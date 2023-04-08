Экс-помощник Бердыева: Курбан Бекиевич – не фокусник, ему нужно время и доверие в «Сочи»

Молдавский тренер Иван Данильянц, известный по совместной работе с Курбаном Бердыевым в таких командах, как «Рубин», «Ростов» и «Кайрат», высказался о работе специалиста в «Сочи».

«Я смотрел матч с «Динамо». Несмотря на то, что «Сочи» играл в меньшинстве, футбол был организованным. У «Динамо» толком не было хороших моментов. Плюс вратарь «Сочи» здорово сыграл.

Поймите, Курбан Бекиевич – это не фокусник, который за день делает чудеса. Ему нужно время и доверие. Все это было в Казани, появлялось в Ростове. Так что здесь рано о чем-то говорить. К тому же они не приобрели ни одного игрока зимой, хотя Курбан Бекиевич говорил о проблемных позициях. Я убежден, что дальше у него все будет хорошо.

Конечно, по игре с «Динамо» был виден футбол Бердыева. Уже было много перестроений, выполнение которых требовалось от игроков. «Динамо» не просто играло вперед, оно пыталось найти дырки в обороне, чтобы мяч дошел до Тюкавина. По перестроениям «Сочи» было видно, что команда научилась это делать. В связи с удалением сочинцы не могли играть высоко, опустились назад и лишили пространства соперника, в котором «Динамо» играет очень хорошо. Это показало, что «Сочи» умеет очень здорово перестраиваться", — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».