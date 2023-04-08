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Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Спартак» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Динамо»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Спартак» и «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
08 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Динамо» дома одержало победу в матче со «Спартаком» со счётом 1:0. Победу бело-голубым принёс нападающий Константин Тюкавин, который отличился на 27-й минуте встречи.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 21 матча. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 35 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.

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