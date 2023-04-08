Нападающий «Крузейро» зимой отказал российскому клубу

Нападающий бразильского «Крузейро» Бруно Родригес заявил, что отказался переходить в российский клуб в минувшее зимнее трансферное окно.

«Я дал понять своим представителям, что хочу остаться в «Крузейро». Я выбрал для себя этот вариант, и моя семья меня поддерживала. Мне предлагали поехать в Россию, но я не хотел этого, потому что считаю, что сейчас не время. Я не хотел рисковать. Моё желание остаться в «Крузейро» велико, но я позволю и другому случиться в нужное время.

Я стараюсь показывать себя с лучшей стороны каждый день, чтобы руководители клуба могли видеть, как я предан команде и работаю для неё изо дня в день.

Я хорошо адаптировался в команде. Мне здесь очень нравится. Я также чувствую поддержку фанатов, каждый день получаю их сообщения в социальных сетях», — приводит слова Родригеса ge.globo.com.

Родригес выступает за «Крузейро» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Томбенсе».