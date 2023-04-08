Нападающий «Крузейро» зимой отказал российскому клубу

Нападающий бразильского «Крузейро» Бруно Родригес заявил, что отказался переходить в российский клуб в минувшее зимнее трансферное окно.
«Я дал понять своим представителям, что хочу остаться в «Крузейро». Я выбрал для себя этот вариант, и моя семья меня поддерживала. Мне предлагали поехать в Россию, но я не хотел этого, потому что считаю, что сейчас не время. Я не хотел рисковать. Моё желание остаться в «Крузейро» велико, но я позволю и другому случиться в нужное время.
Я стараюсь показывать себя с лучшей стороны каждый день, чтобы руководители клуба могли видеть, как я предан команде и работаю для неё изо дня в день.
Я хорошо адаптировался в команде. Мне здесь очень нравится. Я также чувствую поддержку фанатов, каждый день получаю их сообщения в социальных сетях», — приводит слова Родригеса ge.globo.com.
Родригес выступает за «Крузейро» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Томбенсе».
- 8 апреля 2023
-
11:30
-
11:29
-
11:22
-
11:08
-
11:05
-
11:00
-
10:57
-
10:38
-
10:18
-
10:13
-
10:10
-
10:09
-
10:06
-
10:00
-
09:56
-
09:46
-
09:41
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:09
-
08:46
-
08:29
-
08:13
-
07:49
-
07:29
-
07:13
-
06:47
-
06:25
-
06:17
-
05:54
-
05:49
-
04:55
-
04:47
-
04:40