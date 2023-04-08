Лэмпард рассказал, как изменился после первой работы главным тренером в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о своих изменениях после того, как покинул клуб в 2021 году.

«Я определённо изменился, я перенёс некоторые вещи, которые изменил в «Эвертоне».

Ты развиваешься — это, наверное, более подходящее слово. Я всегда был очень открыт для того, чтобы слушать, смотреть, учиться и размышлять. И я, конечно, не тот человек, который сидит и говорит, что у него есть ответы на все вопросы.

Есть вещи, на которые я оглядываюсь назад, и мне кажется, что я, возможно, улучшился и всегда будут вещи, в которых ты захочешь стать лучше.

Результаты всегда будут зависеть от того, как я работаю здесь и как я могу повлиять на игроков сейчас. Думаю, что стал лучше», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

Видео: Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023