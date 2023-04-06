«Челси» внезапно вернул Лэмпарда. Какой в этом смысл?

После неоднозначного увольнения Грэма Поттера у «Челси» было несколько вариантов. Инсайдеры сообщали, что фаворитом на вакантную должность является Юлиан Нагельсман, уволенный на днях из «Баварии». При этом в Лондон прилетал Луис Энрике (судя по всему, на переговоры). Однако руководство клуба выбрало временное решение. «Челси» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда до конца сезона. То есть на два месяца.

Может показаться, что это неуважительно по отношению к легенде клуба, но безработный Лэмпард не стал отказываться. Да, в «Челси» открыто говорят, что занимаются поисками тренера, которого назначат летом. Но это ещё не значит, что в случае успеха Лэмпарда, например, в Лиге чемпионов, его не могут оставить. Другое дело, что не стоит особо рассчитывать на матчи с «Реалом». Тем более когда Бензема делает хет-трик за хет-триком.

Да и вообще Лэмпард-тренер ещё не заработал себе такой статус, чтобы за него боролись другие клубы. Его работа в «Эвертоне» была настолько же невзрачной, как и у других тренеров этой команды в последнее время. Получается, Лэмпарда позвали в «Челси», когда у клуба тяжёлый период, но и для самого тренера не самый простой момент в карьере, а тут шанс напомнить о себе. Едва ли его сейчас позвал бы какой-либо другой топ-клуб в мире.

Фанаты могут задаваться вопросом: зачем менять Поттера на Лэмпарда? Нет ощущения, что клуб взял более сильного тренера. Хотя работа Фрэнка в «Челси» не была плохой. В условиях трансферного бана команда при нём запрыгнула в топ-4 по итогам сезона-2019/2020. Забавно, что в следующем сезоне с Лэмпардом случилось примерно то же, что и сейчас с Поттером. Оба не смогли справиться с тем, чтобы встроить новичков в команду. Больше всего хейта тогда получил Вернер, который постоянно мазал из убойных позиций.

Если взять последний матч Лэмпарда в АПЛ (19 января 2021 года с «Лестером»), то там в основе вышли примерно те же игроки, которыми клуб владеет по сей день. Исключение – Рюдигер с Абрахамом (ну и Хадсон-Одои сейчас отдан в аренду, но принадлежит «Челси»). Только вот многие из тех игроков сейчас далеки от оптимальной формы.

Особенно это касается Маунта, которого старательно наигрывал Лэмпард, прощая ему ошибки. И, кажется, именно полузащитник больше всего рад такому назначению. Пускай и на два месяца (скорее всего). Летом «Челси» явно ждёт распродажа, и в первую очередь она коснётся игроков группы атаки, с которыми у команды перебор.

Вероятно, что летним комплектованием будет заниматься уже Нагельсман. Сообщалось, что после неожиданного увольнения из «Баварии» тренер хочет отдохнуть до конца сезона. Возможно, именно поэтому «Челси» и пошёл на назначение Лэмпарда, которого скоро уберут. Хотя ситуация запутанная. С Нагельсманом ведёт переговоры ещё и «ПСЖ».