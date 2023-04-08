«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30 мск
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В матче 30-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига. 30-й тур
08 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в выездном матче победил «Эвертон» со счётом 2:1. На гол Алекса Айуоби гости ответили мячами Антони и Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 53 очка после 28 матчей. «Эвертон» находится на 16-й строчке, заработав 27 очков после 29 игр. Лидирует «Арсенал» (72).
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