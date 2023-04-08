Тен Хаг высказался о дисквалификации Каземиро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался на тему недоступности полузащитника Каземиро из-за дисквалификации.

«Конечно, он принимает участие в тренировках. И особенно для такого игрока, как Каземиро, такое отсутствие не является преимуществом. Ему нужен ритм тренировок и игр, поэтому он скучает. Но, к счастью, у него была игра за сборную Бразилии с командой Марокко, и нам повезло, что мы сыграли три матча за одну неделю, так что он не пропустит слишком много.

Могла ли репутация Каземиро повлиять на судейство? Не знаю, я доверяю судьям. Но я должен сказать, что и то и другое для меня определённо не красная карточка. Все, кто разбирается в футболе, знают, что, когда ты играешь на высшем уровне, понимаешь, что это не красная карточка, потому что тогда удаляли бы многих футболистов в каждой игре Премьер-лиги», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Каземиро осталось пропустить ещё матч с «Эвертоном» сегодня, 8 апреля. Ранее футболист был дисквалифицирован на четыре игры, так как получил уже вторую красную карточку в сезоне.

Материалы по теме Тен Хаг попросил руководство «МЮ» выкупить Забитцера у «Баварии»

Видео: Мотивация игроков в «Куинз Парк Рейнджерс» от Гарета Эйнсуорта