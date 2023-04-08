«Грустновато немножко». Акинфеев вспомнил о своём дебютном матче за ЦСКА в РПЛ

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о своём дебютном матче в составе армейцев в РПЛ с «Крыльями Советов» в 2003 году. 37-летний вратарь признался, что ему немного грустно вспоминать об этом, хотя и приятно.

«20 лет – это, конечно, хорошо, но на самом деле время быстро пролетает, и хочется, наверное, вернуться в какие-то те годы, в те моменты, в ту историю, в самое начало. Потому что эта история вроде всё ещё помнится, но по факту ты ощутить это уже не можешь. Та игра с «Зенитом», конечно, стоит особняком, но, наверное, как многие считают, именно игра в Самаре стала для меня таким глобальным толчком вперёд и в плане карьеры, и в плане эмоционального роста.

Конечно, это очень приятное воспоминание, но, с другой стороны, и грустновато немножко. Я готовился, но не понимая, что я буду играть. Мы приехали на стадион, а стартовый состав узнали прямо там. Когда я услышал свою фамилию, честно скажу, что первоначально немножко даже испугался, потому что на тот момент в «Крыльях» играли Тихонов, Каряка, Коуба, бразильцы.

И вот такая первая игра. Можно было бы какую-нибудь другую дать сыграть, а здесь всё-таки такая атмосфера, был полный стадион. Волнение было, но, когда вышел на поле, понял, что ничего опасного и страшного в этих «Крыльях» нет, потому что, смотря на наш состав, я понимал, что наша команда всё-таки сильнее. Ну и 2:0 мы выиграли спокойно», — сказал Акинфеев в видео на официальном YouTube-канале ЦСКА.