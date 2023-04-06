Гус Хиддинк: есть ощущение, что Акинфеев будет играть вечно

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о будущем голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Может ли в будущем Акинфеев стать тренером? Он ведь еще не завершил карьеру. Есть ощущение, что Игорь будет играть вечно», — приводит слова Гуса Хиддинка «РБ Спорт».

Хиддинк возглавлял национальную команду России с 2006 по 2010 год. Он был первым иностранным тренером у руля национальной сборной.

Игорь Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он дебютировал за основную команду 29 марта 2003 года. В составе армейцев 36-летний вратарь становился обладателем кубка УЕФА, чемпионом России (х6), выигрывал Кубок России (х6) и Суперкубок (х7).

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о масштабе личности вратаря и капитана московского клуба Акинфеева.