Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликовано расписание ближайших матчей Кубка России

Опубликовано расписание ближайших матчей Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны точные даты и время проведения первого матча финала Пути РПЛ и игр второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 2022/2023. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Путь РПЛ. Финал. Первый матч

19 апреля, среда
ЦСКА – «Урал». 19:00 мск.

Путь регионов. 1/2 финала. Второй этап

19 апреля, среда
«Акрон» – «Спартак». 16:30 мск.
«Краснодар» – «Крылья Советов». 19:00 мск.

Напомним, финал Пути РПЛ представляет собой двухматчевое противостояние. Победитель выйдет в суперфинал, проигравший опустится в нижнюю сетку и проведёт матч во втором этапе финала Пути регионов. Победители 1/2 финала Пути регионов встретятся в первом этапе финала, проигравшие покинут турнир.

Материалы по теме
Определились соперники «Спартака» и «Краснодара» в Кубке России. Итоги жеребьёвки
Live
Определились соперники «Спартака» и «Краснодара» в Кубке России. Итоги жеребьёвки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023