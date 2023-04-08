Опубликовано расписание ближайших матчей Кубка России
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Стали известны точные даты и время проведения первого матча финала Пути РПЛ и игр второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России — 2022/2023. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Путь РПЛ. Финал. Первый матч
19 апреля, среда
ЦСКА – «Урал». 19:00 мск.
Путь регионов. 1/2 финала. Второй этап
19 апреля, среда
«Акрон» – «Спартак». 16:30 мск.
«Краснодар» – «Крылья Советов». 19:00 мск.
Напомним, финал Пути РПЛ представляет собой двухматчевое противостояние. Победитель выйдет в суперфинал, проигравший опустится в нижнюю сетку и проведёт матч во втором этапе финала Пути регионов. Победители 1/2 финала Пути регионов встретятся в первом этапе финала, проигравшие покинут турнир.
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